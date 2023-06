Rätselraten in Italien über Berlusconis Testament

Holding will Geschäft in „absoluter Kontinuität“ fortsetzen

Die Holding Fininvest erklärte in einer Presseaussendung, Berlusconis Erbe werde die Grundlage aller Aktivitäten bleiben, „die in absoluter Kontinuität in jeder Hinsicht fortgesetzt werden“. Der älteste Sohn Pier Silvio hält die Zügel beim TV-Geschäft in der Hand. Die von ihm geführte Fernsehgruppe Mediaset musste in den letzten Jahren wegen der harten Konkurrenz von Internet-Plattformen wie Netflix starke Umsatzrückgänge hinnehmen.