Berlusconis Familie: „Wir sind zutiefst gerührt!“

Tausende bei Berlusconi-Abschied

Mit dem Staatsbegräbnis am Mittwoch in Mailand hatten circa 17.000 Menschen Abschied von Berlusconi genommen. Der Tag wurde zum nationalen Trauertag erklärt. Berlusconi war am Montag in einer Mailänder Klinik an den Folgen einer chronischen Leukämie gestorben. Er hatte in den vergangenen 30 Jahren die italienische Politik zutiefst geprägt.