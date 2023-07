Russische Truppen rücken in der Ostukraine vor

Der Kriegsgegner rücke in Awdijiwka, Marjinka, Lyman und Swatowe vor. Südlich der ostukrainischen Stadt Bachmut und in der Nähe von Berdjansk sowie Melitopol in der Südukraine würden hingegen die ukrainischen Truppen vorrücken, wenn auch nur mit „teilweisem Erfolg.“ So würden die russischen Streitkräfte „erheblichen Widerstand“ leisten, auch Minen seien ein Problem, sagte Malijar.