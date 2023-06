Ukraine: Vorrücken der Truppen in alle Richtungen

US-Experten sprechen von einer breit angelegten Gegenoffensive im Umland von Bachmut. Das Institut für Kriegsstudien (ISW) mit Sitz in Washington schrieb in seinem täglichen Bericht, dass die Streitkräfte nach Angaben des ukrainischen Generalstabs die „strategische Initiative“ in Richtung Bachmut ergriffen hätten. Es gebe Anzeichen dafür, dass die Armee ihre Offensive weiter ausbaue. Bachmut wurde im Mai von den Russen nach monatelangen Kämpfen erobert.