Kiew ist erneut Ziel heftiger russischer Angriffe

„Wir fühlen uns frustriert von denen, die jetzt sagen: Oh, das läuft nicht gut“

Kuleba zeigte sich auch genervt von Kritik an mangelnden Fortschritten der Gegenoffensive. „Wir fühlen uns frustriert von denen, die jetzt sagen: Oh, das läuft nicht gut.“ Den Kritikern rief er zu: „Kommt her und versucht, auch nur zehn Schritte auf dem Schlachtfeld zu gehen, ohne getötet zu werden.“ Trotz alledem zeigte er sich überzeugt vom Sieg über die russischen Truppen. „Jeden Tag sehe ich die jüngsten Erfolge unserer Streitkräfte, sehe ich die Dynamik der Schlacht. Und ich sehe keinen einzigen Grund, warum unsere Gegenoffensive nicht erfolgreich sein sollte.“