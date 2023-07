Nach Horror-Unfall brauchte Feuerwehr selbst Hilfe

Der Horror-Crash nach einem wahnwitzigen Überholmanöver in St. Martin im Mühlkreis mit zwei Toten und sechs Verletzten brachte die geschockten Helfer an ihre Grenzen. Feuerwehr-Kommandant Markus Gierlinger erzählt, wie es ist, wenn man nicht helfen kann. Und der Bürgermeister der Unglücksgemeinde weiß, was an dieser Bergrennstrecke so gefährlich ist.