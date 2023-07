Wie „klimafit“ sind die Dienstwägen der Politiker?

Auch FPÖ-Chef fährt in Hybrid-Auto

Unklarheiten gibt es dabei schon, zeigt Klubobmann Mayr auf: „Warum ist ein BMW 530e einmal ein Benzin/Strom-Hybrid (bei LR Hattmannsdorfer) und einmal ein reiner Benzin-Verbrenner (bei Landesrätin Langer-Wenininger)? Was bedeutet der Markeneintrag bei LH-Vize Manfred Haimbuchner (FPÖ)? Letzteres stellt sein Büro auf „Krone“-Anfrage so klar: „Er fährt seit Oktober 2022 einen Mercedes 300de, also ein Hybridfahrzeug.“