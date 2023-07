Die erste Nacht zurück: Ruhe, aber mehr Polizei

Rund 60 Gebäude waren am Freitag freigegeben worden, 15 bleiben wegen der Gaskonzentration noch unbewohnbar. Über das Wochenende werden weiter engmaschige Messungen durchgeführt, dazu wurden weitere Sonden ins Erdreich gesetzt. Die Ergebnisse werden am Montag Grundlage für das weitere Vorgehen sein, erläuterte der Bürgermeister. Jene gesperrten Häuser befinden sich im direkten Umkreis der Tiefenbohrung, aus der Dienstagabend das Erdgas ausströmte. Liege „der Gaswert bei Null“, können auch die noch 47 evakuierten Bewohner wieder in ihre Häuser, denn weiteres Erdgas ströme nicht mehr aus, „das Bohrloch ist dicht“, so Partoll weiter.