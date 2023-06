Ungleichheit: Frauen am stärksten betroffen

Der Anteil liegt damit deutlich höher als beispielsweise in Deutschland (33 Prozent) oder der Schweiz (28 Prozent). Auch im globalen Vergleich der untersuchten Länder fand sich nur in der Türkei ein höherer Anteil in der Bevölkerung (51 Prozent). Mehr als die Hälfte aller Frauen selbst (51 Prozent) ist in Österreich davon überzeugt, dass das eigene Geschlecht die am stärksten von ungleicher und unfairer Behandlung betroffene Gruppe ist, aber auch jeder dritte Mann (35 Prozent) teilt diese Ansicht.