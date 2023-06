Queer, trans und Co.: Was die Begriffe bedeuten

Wissen Sie eigentlich, was gemeint ist, wenn etwa wie zuletzt innerhalb der Grünen um den Begriff Frau gestritten wird und dabei Wörter fallen wie „transinklusive“ Feministinnen, Transmänner und Co.? Oder wenn bei der Regenbogen-Parade von pride, queer und Co. gesprochen wird? Nein? Verständlich, selbst wir tun uns mit dem Auseinanderhalten teils schwer. Also haben wir uns an die Klärung gemacht. Spoiler: Alles viel leichter als gedacht.