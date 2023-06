Russland & China sichern sich Lithium aus Bolivien

Im Rennen um den Rohstoff Lithium für die Elektroauto-Produktion investieren Russland und China in die Förderung des Leichtmetalls in Bolivien. Uranium One Group, eine Tochter des Nuklearkonzerns Rosatom, und Citic Guoan würden rund 1,4 Milliarden US-Dollar (1,28 Milliarden Euro) für den Bau zweier Lithium-Fabriken im Department Potosí ausgeben, teilte der bolivianische Staatskonzern YLB mit. Dort sollen mindestens 45.000 Tonnen Lithium pro Jahr produziert werden.