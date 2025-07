Real Madrid gegen Borussia Dortmund ab 22 Uhr LIVE

In East Rutherford im US-Staat New Jersey bekommt es Real Madrid ohne den verletzten David Alaba mit dem BVB zu tun. In den jüngsten vier Duellen dieser Teams setzte sich stets Real durch, zuletzt am 22. Oktober 2024, als die Spanier in der Champions League mit 5:2 siegten. Am 1. Juni desselben Jahres hatte sich Real durch einen 2:0-Finalsieg gegen die Borussen in London zum 15. Mal die Champions-League-Krone aufgesetzt.