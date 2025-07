Warum im Hochsommer die PV-Anlage weniger liefert

Sie lieben die Sonne, hassen aber die Hitze. Die Rede ist von den 100.000 Photovoltaik-Anlagen, die inzwischen in Oberösterreich am Netz sind. Denn jetzt bringen die Panele signifikant weniger Leistung vom Dach als im Mai oder Juni. Die „Krone“ erklärt warum, wieso dennoch Rekord purzeln und was PV-Betreibern bald blühen könnte.