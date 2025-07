Betrunkener Mann schoss im Streit auf seine Frau

Täter gefasst

Kurz darauf schrillten bei der Polizei im Bezirk Oberwart bereits die Alarmglocken. Der Täter, der nach Angaben der Nachbarn einen Waffenschein und mehrere Schusswaffen besitzt, ist kein unbeschriebenes Blatt. Mit einem Großaufgebot an Beamten rückte die Exekutive in Grodnau an, verstärkt durch die Cobra. Ein anrollender Panzerwagen der Sondereinheit hat bereits in den Nachbarorten und via Internet für Aufregung gesorgt. Die Lage in Grodnau war bis zum Schluss höchst angespannt. Die Cobra konnte den Beschuldigten schließlich festnehmen.