Sinner und Djokovic spazieren ins Achtelfinale!

Auch wenn die Zahlen eine deutliche Sprache sprechen, Sinner lässt sich von seinem bisherigen Lauf an der Church Road nicht blenden. „Ich bin immer so einer, der vielleicht immer das Gleiche sagt: Die Sachen können sehr schnell auf die andere Seite gehen, überhaupt auf Rasen“, sagte Sinner auf Amazon-Prime. Zudem habe er in den ersten drei Runden sehr ähnliche Spieler gehabt. Dimitrow wird jedenfalls eine völlig andere Liga werden, wenn er so spielt wie in Runde 3 gegen Sebastian Ofner.