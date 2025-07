Am Fuße der Planai geht es um den Heimsieg

Wittmann, dessen Sohn Franz das Event in Schladming exzellent organisierte, bekam die Qualitäten von Maximilian Steinlechner hautnah mit: „An einem Par 4 hat er mit dem Driver den Ball ganz nah an die Fahne gebracht, hätte also fast einen Albatross geschafft. Das war unglaublich. Er ist ein sehr ruhiger, konzentrierter Spieler, der alles kann. Ich wünsche ihm sehr den Heimsieg.“ Der 25-Jährige, der in den USA studiert hat und dort auch schon im College-Golf sehr erfolgreich war, hat einen Schlag Vorsprung auf das Trio Filippo Celli (It), David Law (Sco) und Ben Stow (Eng).