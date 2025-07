Sturm: Neuzugang schlug schon wieder zu

In der Startelf des Meisters stand erstmals der dänische Blondschopf Julius Beck, der einen guten Eindruck hinterließ. Die Mannen von Jürgen Säumel dominierten in der ersten Halbzeit, kamen zu guten Chancen. Doch nach einem Schnitzer erzielten die Slowenen den Ausgleich (55.). Nach einem schlecht verteidigten Freistoß (63.) kassierte Sturm (Säumel wechselte in der Pause komplett durch) das 1:2 (63.).