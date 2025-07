14,70 m! Verena Mayr mit der Kugel sensationell

Österreichs Siebenkämpferinnen haben sich am ersten Tag beim traditionellen „Décastar“ in Talence sehr gut gehalten! Verena Mayr, die heuer vor der Freiluftsaison leider wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt hatte, liegt in dem zur World Combined Events Tour (Gold) zählenden Mehrkampf-Klassiker nach vier Disziplinen mit 3707 Punkten auf dem ausgezeichneten siebenten Platz. Sarah Lagger nimmt mit 3553 Zählern den 13. Rang ein.