Beim EU-Gipfel formt sich Widerstand der Neutralen

Widerstand der Neutralen

Widerstand formiert sich unter den Neutralen in der EU. Österreich, Irland, Malta und Zypern haben in den Gipfelentwurf eine Passage hineinreklamiert, die die „vollständige Achtung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten“ betont - ein Hinweis auf den Status der Neutralen, hieß es in EU-Ratskreisen.