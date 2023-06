Nehammer: Bedenken bei Garantien für Ukraine

Migration als zweites großes Thema beim EU-Gipfel

Das Thema Migration steht als zweites ganz oben auf der Agenda. Hier betonte Nehammer, dass es Österreich gelungen sei, „das Agenda-Setting der Kommission zu beeinflussen“. Ein Brief, den Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Vorfeld an den Europäischen Rat geschrieben hat, unterstütze viele Positionen Österreichs. Im Brief werde betonte, dass Europa „out of the box“, also über den eigenen Tellerrand hinaus, denken müsse: „Wenn wir das Sterben im Mittelmeer verhindern wollen, brauchen wir ein neues Denken in der Kooperation mit Drittstaaten, um in weiterer Folge Asylverfahren in diesen zu ermöglichen“, forderte der Bundeskanzler.