Motorjacht bekommt E-Antrieb des Porsche Macan

Weder an Motorleistung noch an Reichweite dürfte es mangeln. Der Macan-Antrieb wird von einem rund 100 kWh großen Lithium-Ionen Akku gespeist, der - eingebettet in einer 800-Volt-Architektur - schnelles DC- als auch AC-Laden verträgt. Die E-Jacht soll „sportliches Durchzugsvermögen“ sowie „dauerhaft verfügbare Leistung“ bieten.