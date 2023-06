Manche Jäger kennen keine Gnade für seltene Arten

Das sinnlose Massaker an fünf Waldohreulen im Bezirk Grieskirchen ist momentan der ärgste Fall – am Mittwoch müssen sich wenigstens die Beschuldigten am Landesgericht Wels dafür verantworten. Der Grüne Tierschutzsprecher und Landtagsabgeordnete Rudi Hemetsberger fragte bei den für Naturschutz und Jagdrecht zuständigen Regierungsmitgliedern Manfred Haimbuchner und Michaela Langer-Weninger nach, was wirklich los ist.