Grausam: Eulenfamilie im Nest einfach abgeknallt

Unfassbare Szenen im Hausruckviertel (OÖ): Ein Zeuge beobachtete am Sonntag den illegalen Abschuss einer Eulenfamilie in Pram. Eine erwachsener und vier Jungvögel sind tot, drei Jäger unter Verdacht - über sie wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Einen ähnlichen Fall gab es auch in St. Roman bei Schärding.