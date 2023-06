Wagner-Chef: „Russen haben uns bombardiert“

Mit drastischen Worten hat sich am Freitag der Chef der Söldner-Truppe Wagner aus der Ukraine gemeldet. Er warf der russischen Militärführung vor, seine Truppen bombardiert zu haben. Durch die Angriffe sei eine „sehr große“ Zahl an Wagner-Söldnern getötet worden, sagte Jewgeni Prigoschin in einer am Freitag von seinem Pressedienst veröffentlichten Sprachbotschaft.