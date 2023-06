Luftaufnahmen zeigen Bachmut in Schutt und Asche

Kiew: Gegenoffensive noch nicht voll angelaufen

Aus Kiew hieß es am Freitagabend, die große Gegenoffensive sei eigentlich immer noch nicht in vollem Gange. Man befinde sich weiter in der Abtastphase und hat die Hauptkräfte noch nicht eingesetzt. „Jeder will augenblicklich und sofort einen großen Sieg“, sagte der Kommandant der ukrainischen Landstreitkräfte, Olexander Syrskyj, der britischen Zeitung „Guardian“ am Freitag. Der zum Sieg führende Prozess brauche jedoch eine gewisse Zeit, da auf beiden Seiten viele Kräfte und viel Material konzentriert seien.