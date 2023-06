Klagenfurt: Urnen-Friedhof mitten in Innenstadt

„Es gibt viele Friedhöfe in Klagenfurt, aber es braucht eine neue Art von Begräbnisstätten! Seit 200 Jahren wurden Friedhöfe immer mehr aus den bewohnten Siedlungsgebieten verdrängt, was aus hygienischen Gründen notwendig war. Jetzt geht es wieder darum, diese zurückzubringen. Es geht nicht um eine topografische Veränderung, sondern darum, den Friedhof wieder in den Bereich der Menschen und der Kirche zurückzubringen und Verstorbene nicht in eine periphere Zone abzuschieben. Somit bleiben sie auch im Denken lebendig erhalten“, erklärt Dompfarrer Peter Allmaier.