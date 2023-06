Falschgeld-Deal mit verdecktem Ermittler

Tränen vor dem Gerichtssaal

„Er ist ein kleiner Betrüger, ein kleiner Fälscher. Aber jetzt sieht er sich das erste Mal mit so einem schweren Vorwurf vor Gericht konfrontiert“, so sein Anwalt Jodlbauer. Was dem Erstangeklagten offenbar schwer zu schaffen macht. Denn bereits vor der Urteilsverkündung fließen die Tränen. Als der Richter ihn zu 30 Monaten Haft verurteilt, werden sie nicht weniger. „Ich habe an diesem Fall nicht einmal einen Euro verdient. Ich wurde Opfer meiner Gutmütigkeit“, richtet er das letzte Wort an die Schöffen.