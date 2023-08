So steht es um den CO2-Ausstoß der Autohersteller

Nicht nur die Ausgleichsprojekte der Norddeutschen ernten Kritik: „Klimaschäden lassen sich nicht kompensieren, schon gar nicht durch vermeintlichen Waldschutz“, so Greenpeace-Verkehrsexperte Benjamin Stephan. Doch die echte CO2-Vermeidung in der Produktion ist ein dickes Brett. So will Volkswagen bis 2030 in seinen weltweiten Werken extern eingekauften Strom nur noch aus erneuerbaren Quellen nutzen. Ein relativ großzügiger Zeithorizont, der zudem noch wichtige Ausnahmen erlaubt. So werden zum einen andere CO2-Quellen wie die Wärmeproduktion außer Acht gelassen, zum anderen der selbst produzierte Strom. Im Stammwerk Wolfsburg etwa stammt der weiterhin aus VW-eigenen konventionellen Kraftwerken.