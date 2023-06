Doppelspitze mit Doskozil und Schneemann fix!

Im Gegensatz zum SPÖ-Bundesparteitag in Linz gab es bei der Bezirkskonferenz in Oberwart keine Pannen bei der Auszählung. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wurde mit 100 Prozent Zustimmung von den 122 Delegierten als Vorsitzender bestätigt. Künftig bildet er eine Doppelspitze mit Landesrat Leonhard Schneemann, der ebenfalls 100 Prozent erhielt. Nach Neusiedl am See und Jennersdorf ist es der dritte Bezirk mit einem SPÖ-Führungsduo.