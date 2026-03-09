Stürmige Zeiten in der Seestadt!

Keine Zeit für Experimente

„Es ist ihm nicht gelungen, in der Zeit, die er da war eine Mannschaft zu bilden“, betont man vonseiten der Klubführung. „Er ist sicher ein guter Trainer, aber er hat nicht zu unserem Verein gepasst.“ Gerade in der brenzlichen Lage, in der sich die Neusiedler befinden, ist Zeit ein Luxus, den man nicht hat. „Wir sind mitten im Abstiegskampf. Und in einer Situation, in der wir nicht experimentieren können, sondern punkten müssen.“ So zählt in der Ostliga oft, weniger ist mehr, auch im Spielsystem. „Er gab der Mannschaft zu viele Inputs, wollte jede Woche etwas anderes probieren. Unsere Spieler wussten gar nicht, was sie machen sollten und waren dadurch total verunsichert“, fügt er hinzu.