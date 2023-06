„In Dubai will jeder besser werden - ohne Limits“

„Krone“: Dominik, du wohnst seit November 2022 in Dubai. Wie kam es dazu?

Dominik Klug: Der Umzug war von langer Hand geplant. Ich wollte immer einmal am Meer leben. Somit habe ich mir einen persönlichen Wunsch erfüllt. Aber natürlich bringt es auch für mein Gesundheitscoaching viele Vorteile. Dubai ist das Zentrum für Fortschritt, Service und Qualität. Es setzt den Goldstandard weltweit. Das hat mich bereits bei meiner ersten Reise vor fünf Jahren fasziniert. Es wird viel geforscht, man ist viel offener für Neues in Sachen Medizin, Schönheit oder Langlebigkeit. Es gibt für Biohacking ganze Praxen und Zentren, die kaum Grenzen kennen. Bei uns musst du kämpfen, wenn du deinen Vitamin-D-Status ermitteln willst. Hier sehe ich die Zukunft der modernen Medizin. Und weniger Steuern zu zahlen, ist ein ganz angenehmer Nebeneffekt.