Wenn das Baby nicht und nicht aufhört zu schreien

„Wir waren wochenlang komplett am Ende“, erinnern sich Silvia M. und Roland D. aus Wien. Die beiden wurden Ende letzten Jahres Eltern eines kleinen Sohnes. Ein absolutes Wunschkind. Dann tat er nach der Geburt endlich seinen ersten Schrei - und hörte quasi nicht mehr auf zu schreien. Silvia M.: „Er weinte und weinte, ließ sich kaum beruhigen. Stresslevel und Lärmpegel zerrten an unseren Nerven, dazu kam der Schlafmangel. Es war die schlimmste Zeit meines Lebens“, so die junge Mutter.