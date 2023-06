Der Zauber des Orients

Als die Boing 737 nach Mitternacht in Muscat landet, erwartet uns Mohammed bereits. Er wird uns die nächsten Tage auf unserer Reise durch den Oman begleiten. Von Wien aus erreicht man das Land am Golf in insgesamt 7 Stunden mit Turkish Airlines über Istanbul. Nach einer kurzen Nacht treffen wir uns an der Rezeption des Hotels wieder. Wir wollen zur Moschee – nicht irgendeiner, sondern der größten im Land und einem der wichtigsten Bauwerke. So wie das erste Opernhaus der Arabischen Halbinsel wurde auch sie von Sultan Qaboos errichtet. Der Herrscher, der den Oman fast 50 Jahre lang regierte, stand für Fortschritt und Erneuerung. Besuchen kann man den 2001 fertiggestellten Prachtbau, der Platz für 20.000 Menschen bietet, Montag bis Donnerstag von 8 bis 11 Uhr. Die restliche Zeit bleibt die Moschee den Gläubigen vorbehalten. Wir lassen unsere Schuhe in dafür vorgesehenen Regalen vor der Tür und betreten die große Männergebetshalle, wie es die Tradition vorschreibt, mit dem rechten Fuß zuerst. Der Raum ist mit einem riesigen Perserteppich ausgelegt. Das Meisterwerk iranischer Knüpfkunst wurde von sechshundert Frauen über vier Jahre in 58 Einzelteilen gefertigt. Von der reich verzierten Decke prangt in einer 50 Meter hohen Kuppel der zweitgrößte Kronleuchter der Welt, hergestellt aus Tausenden Swarovski-Kristallen und 8 Tonnen schwer. Auch der restliche Komplex beeindruckt: das Hauptminarett 100 m hoch und weithin sichtbar. An den vier Ecken erheben sich weitere Minarette. Gemeinsam symbolisieren sie die fünf Säulen des Islam – das öffentliche Glaubensbekenntnis, das tägliche rituelle Gebet, die soziale Spende, das Fasten während des Ramadan sowie die Wallfahrt nach Mekka.