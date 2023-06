Auszeichnung für Whirlpool-Einsatz auf Autobahn

„Pool am rechten Fahrstreifen der A 1 Westautobahn, Richtung Salzburg auf Höhe Asten“ – diese ungewöhnliche Meldung aus der Verkehrsmanagementzentrale Wels trudelte am 27. Mai 2022 um 16.30 Uhr bei den Asfinag-Traffic-Managern Kerstin Gföllner und Jörg Hofmann ein. Sie sind in Wels stationiert, versehen auf den Autobahnen im Linzer Großraum ihren Dienst.