Migranten sollen jetzt die Pflegemisere eindämmen

Die schwarz-blaue Koalition in Oberösterreich ist bekannt für einen restriktiven Umgang mit Zuwanderern. Es gibt aber da und dort auch die Erkenntnis, dass diese Menschen in Zukunft unentbehrlich sein werden – wenn es etwa darum geht, den akuten Mangel an Pflegekräften zu bekämpfen: Alleine in Oberösterreich werden in den kommenden sieben Jahren 2000 zusätzliche Pflegekräfte gebraucht.