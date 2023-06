Kampf um Europa wird zum Duell der Super-Knipser

Matchwinner in Wolfsberg

Acht Tore gelangen Tabakovic im Meister-Playoff, Fridrikas scorte in der Qualirunde - inklusive seines Torea beim 2:1-Halbfinalssieg in Wolfsberg - zehnmal. „Das ist Ekstase pur“, ließ der Goldtorschütze seinen Emotionen auch freien Lauf. „Man hat es nicht gesehen, aber innerlich bin ich explodiert. Es war unglaublich. Ich habe einfach gewusst, wo ungefähr das Tor steht und dachte, ich ziehe einfach ab.“ Eine Masche, die Lustenaus Torfabrik den ganzen Frühjahr über durchzieht. Egal wie und von wo Fridrikas schießt - fast jeder Schuss landet im Tor. Ganz nach dem Motto: Hau‘ den Lukas! Und der will jetzt auch die Austria „weghauen“.