Kämpfe in Grenzregion Belgorod

Unterdessen sind kürzlich in Russlands Grenzregion Belgorod Kämpfe zwischen der Armee und ukrainischen Freiwilligenverbänden aufgeflammt. Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow bestätigte am Sonntag Gefechte in der Ortschaft Nowaja Tawolschanka. Dort soll eine Energieanlage von einer Drohne getroffen und in Brand geraten sein. Verletzte gab es nicht. Im Gebiet Belgorod kommt es seit einiger Zeit immer wieder zu Kämpfen und Angriffen (siehe Video oben), für die die russische Regierung stets die ukrainische Seite verantwortlich macht. Tatsächlich scheint es sich um Mitglieder des „Russischen Freiwilligenkorps“ zu handeln, das zwar aufseiten der Ukraine kämpft, aber aus russischen Nationalisten besteht.