Angriffe auf Russland stürzen Kreml in „Dilemma“

Muss Russland Truppen zurückholen?

Was zunächst nach kleineren Zwischenfällen klingt, könnte sich für Moskau jedoch noch zum veritablen Problem auswachsen, wie das britische Verteidigungsministerium am Freitag ausführte. Die russischen Befehlshaber stünden nämlich nun vor dem „akuten Dilemma“, ob man die Verteidigung in den russischen Grenzregionen verstärken oder besser die Linien in der besetzten Ukraine ausbauen soll, hieß es im täglichen Update zur Lage.