Größte Proteste seit Kriegsbeginn und EU-Kritik

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit einem neuen Gesetz die Befugnisse der beiden Antikorruptionsbehörden NABU und SAPO beschnitten und damit für viel Wirbel in der Ukraine und auch in der EU gesorgt. In mehreren Städten gingen am Dienstag Tausende Menschen gegen die Pläne der Regierung auf die Straße. Es handelte sich um den größten Protest seit Ausbruch des Krieges.