Kapitän Friedl lässt auch den Trainer singen

Nur knapp 25 Minuten von seinem Tiroler Heimatort Kirchbichl entfernt ist Marco Friedl derzeit mit Werder Bremen in Zell am Ziller auf Trainingslager. „Ich bin zum achten Mal mit Werder hier. Es ist immer wieder schön, Familie und Freunde kommen vorbei“, erzählte der Kapitän. Er hat bereits 198 Pflichtspiele und könnte in drei Jahren Andi Herzog als Rekord-Österreicher (307) bei den Norddeutschen ablösen.