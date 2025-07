Laserdioden nach „Täuschung“ in Russland gelandet

Im Brief des Direktors des von EU wie USA sanktionierten russischen Konzerns TRV-Engineering an den Direktor der im Raketenbau tätigen Fabrik Asowski optiko-mechanitscheski Savod ist die Rede von technischen Problemen bei im Februar 2023 bestellten 28 Stück Hochleistungs-Infrarot-Laserdioden von Roithner Lasertechnik. Mittlerweile habe der Diodenproduzent jedoch erste Tests durchgeführt und am 28. Juli 2025 sei mit einer Fertigstellung zu rechnen, heißt es im mit 15. Juli 2025 datierten Schreiben, das die in der Ukraine registrierte Internetseite dallas-park.com am Dienstag veröffentlichte.