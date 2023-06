Polizei noch fast überall ohne Notstrom

„Blackout kann jeden Moment passieren“

Bei seiner früheren parlamentarischen Anfrage im Jahr 2021 waren erst drei Polizeistationen mit Notstrom versorgt. Jetzt sind es gerade einmal acht. „Fünf Notstromaggregate in eineinhalb Jahren! Wenn die Bundesregierung in diesem Tempo weitermacht, ist die Exekutive frühestens in zehn Jahren blackout-resilient“, erklärt der SPÖ-Mandatar: „Das ist viel zu spät, ein Blackout kann jeden Moment passieren.“