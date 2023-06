Nach Shitstorm: Svazek deaktiviert Twitter-Konto

Im schwarz-blauen Niederösterreich soll eine Arbeitsgruppe die Unterstützung prüfen. In Salzburg will Svazek ein ähnliches Modell. Kritiker sehen das als „Herdprämie“, die in letzter Konsequenz die Armut von Frauen im Alter erhöht. Die FPÖ spricht von „Wahlfreiheit“ für Frauen.