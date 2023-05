Kids für Geld daheim lassen: Das plant FPÖ-Svazek

Die FPÖ in Oberösterreich hatte es 2019 eingeführt: Via Landesbonus gibt es für Familien, die ihr Kind ab dem dritten Geburtstag bis maximal zum Beginn des verpflichtenden Kindergartenjahrs nicht in eine beitragsfreie Kinderbetreuung abgeben, sondern daheim betreuen, eine Prämie, die zuletzt von 700 auf 900 Euro pro Jahr erhöht wurde. Im schwarzblauen Niederösterreich soll eine Arbeitsgruppe die Unterstützung prüfen. In Salzburg will Svazek ein ähnliches Modell, das sich wiederum an dem sogenannten Berndorfer Modell (siehe unten) orientiert.