Schweiz untersagt Waffentransfer an die Ukraine

Das Schweizer Parlament hat gegen ein Gesetz gestimmt, das Drittstaaten die Weitergabe von in der Schweiz produzierten Rüstungsgütern an die Ukraine erlaubt hätte. Der Nationalrat in Bern votierte am Donnerstag mit 98 zu 75 Stimmen gegen den als „Lex Ukraine“ bekannt gewordenen Gesetzentwurf. Unterdessen hat es erneut nächtliche Luftangriffe der Russen gegeben - der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte sich besorgt und forderte beim EU-Gipfel in Moldau weitere militärische Hilfe (siehe Video oben).