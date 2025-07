Warnsignal: Regierungsflieger musste notlanden

„Fehlermeldung nach zehn Minuten in der Luft“

Der Pilot entschied sich daraufhin für eine Sicherheitslandung am Flughafen Leipzig/Halle. Ein Sprecher der Luftwaffe bestätigt den Vorfall gegenüber der „Bild“-Zeitung: „Nach zehn Minuten in der Luft hatte der Pilot ein Warnzeichen bekommen und steuerte daraufhin den dafür vorgesehenen Flughafen Leipzig an“. Um welche Fehlermeldung es sich bei dem Zwischenfall gehandelt hatte, wird aktuell noch untersucht.