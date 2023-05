An heimischen Pflichtschulen fehlen 480 Lehrer

Noch bis morgen, Montag, kann man sich für eine Stelle als Pflichtschullehrer in OÖ bewerben. In der Bildungsdirektion hofft man auf zahlreiche Interessierte, und die Auswahl für den richtigen Job ist durchaus gegeben. 480 offene Stellen in diesem Bereich sind alleine in unserem Bundesland ausgeschrieben. Der Großteil davon entfällt auf die Volksschule (218 Kräfte gesucht) und auf die Mittelschule (236 Stellen). Aber auch in den Polytechnischen Schulen (9) und in den Sonderschulen (17) gibt es Bedarf an Lehrpersonal.