Faire Bezahlung für Kinderbetreuung gefordert

Runder Tisch mit allen Beteiligten

Um das zu verhindern und endlich Lösungen zu finden, lud Vizebürgermeister Philipp Liesnig gemeinsam mit der Jugendreferentin zu einem runden Tisch, an dem Betroffene, der Leiter des inneren Dienstes, Personalvertreter, die Gewerkschaft sowie alle politischen Fraktionen teilnahmen. „Dabei wurden wichtige Vereinbarungen getroffen. So soll das Gehaltsschema für den Kindergarten- und Hortbereich sowie für die Sozialarbeiter im Wesentlichen an das Landesschema angepasst werden. Eine Beschlussfassung ist noch vor dem Sommer geplant, damit genug Personal für den Herbst bereitgestellt werden kann“, so der Bildungsreferent.