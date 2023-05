Wien: Bub hat keine Chance auf Kindergartenplatz

Keine Garantie

Ihr Sohn wird im Winter fünf Jahre alt. Die für Kindergärten zuständige Magistratsabteilung 10 hat der Mutter einen Platz ab September 2024 in Aussicht gestellt. Also für das letzte, verpflichtende Kindergartenjahr. Aber auch dann könne nichts garantiert werden. „Wir stehen auf diversen Wartelisten, doch niemand kann uns derzeit aufnehmen“, so Frau B., die sich verzweifelt an die Ombudsfrau gewandt hat.