Autofreaks im Anrollen: Parkhaus wird zur PS-Bühne

Unzählige Anzeigen und Taferlabnahmen im Vorjahr

2018 war die Veranstaltung das letzte Mal im Parkhaus der PlusCity über die Bühne gegangen, ehe man nach Wels und Ried auszog. In der Messestadt wollte man die Tuner aber bereits nach der Premieren-Show nicht mehr haben. Danach ging es im Innviertel zweimal heiß her - „Benzinbrüder“ und Exekutive ließen es gleichermaßen tuschen. So gab es 2022 rund um die „Night of Wheels“ 154 Anzeigen wegen technischer Mängel, 65 Anzeigen aufgrund von Tempo-Überschreitungen. Die BH Ried stellte wegen illegaler Umbauten, Lärm und Schnellfahrens Strafbescheide in Höhe von 33.180 Euro aus, bei 29 Fahrzeugen wurden die Taferl abmontiert.